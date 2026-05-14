Двама са блъснати за ден на пешеходна пътека в Добрич

Двама пешеходци са блъснати за ден на пешеходна пътека в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 13 май, около 18:05 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по бул. „25-ти Септември" в град Добрич. Установено е, че 60-годишен водач на лек автомобил „Рено" поради отклоняване на вниманието блъска на пешеходна пътека 84-годишен мъж. Пешеходецът е с прохлузвания по краката и нараняване на лакът, без опасност за живота. Водачът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. Пак на 13 май, около 12:45 часа по ул. „Сан Стефано" в град Добрич 83-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген" блъска на пешеходна пътека 76-годишна жена.

Пострадалата е с травма на крак, без опасност за живота. Водачът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.