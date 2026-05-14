ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радо Янков води здрава подготовка за новия сезон

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22846381 www.24chasa.bg

Двама са блъснати за ден на пешеходна пътека в Добрич

Дияна Райнова

828
Линейка СНИМКА: Архив

Двама пешеходци са блъснати за ден на пешеходна пътека в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 13 май, около 18:05 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по бул. „25-ти Септември" в град Добрич. Установено е, че 60-годишен водач на лек автомобил „Рено" поради отклоняване на вниманието блъска на пешеходна пътека 84-годишен мъж. Пешеходецът е с прохлузвания по краката и нараняване на лакът, без опасност за живота. Водачът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества. Пак на 13 май, около 12:45 часа по ул. „Сан Стефано" в град Добрич 83-годишен водач на лек автомобил „Фолксваген" блъска на пешеходна пътека 76-годишна жена.

Пострадалата е с травма на крак, без опасност за живота. Водачът е с отрицателни проби за алкохол и наркотични вещества.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание