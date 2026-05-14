Терзиев връща на СОС решението за 22-етажната сграда в "Младост"

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че до края на днешния ден ще върне за ново обсъждане в Столичния общински съвет решението, с което се позволява да бъде изградена 22-етажна сграда в "Младост" 3. То бе взето на предишната сесия по предложение на кмета на "Младост" Ивайло Кукурин. С него се учредява право на строеж върху имот, от който над 90% е общинска собственост, да се изгради сграда с височина 75 м като срещу това общината ще получи като обезщетение 30% от обектите в бъдещата сграда.

Във вторник хората в квартала излязоха на протест срещу това решение, а по-рано днес от "Спаси София" предупредиха, че изтича срока, в който Терзиев може да го върне за ново обсъждане.

"От това, което сме видяли, до момента няма повод за притеснения за законосъобразността на взетото решение. Икономическият интерес на общината е добре застъпен с обезщетението, което се получава, особено с корекциите, които бяха направени на заседанието, когато беше прието", каза Терзиев.

Запитан защо тогава го връща за ново обсъждане, той отговори: "по целесъобразност".

"Много неща се чуха, които са по-скоро като лозунги - 22 етажа корупция, 80 милиона евро печалба, което няма нищо общо с реалността. Истината е, че икономически е издържан проектът. Общината не е ощетена откъм това какво получава, напротив, по-скоро е щедро, но тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателства за "Младост" и какъв би бил ефектът от тази сграда", уточни Терзиев.

По думите му "икономически е добре защитен интересът на общината, но чувствителността на всеки гражданин в "Младост" за всеки един нов строеж също не може да бъде подценена. Има предизвикателства там, но моето лично мнение е, че ако има високи сгради те трябва да са по големите булеварди, където имаме метро, а не в разни малки улички, в които няма достъп. Това не е някаква моя хрумка, а е заложено в общия устройствен план на града. Вече за параметрите и за това как е балансирана самата територия, дали има достатъчно детски градини, училища, зелени площи, е друг въпрос".