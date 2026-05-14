Новият областен управител на област Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов встъпи в длъжност

Новият областен управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов днес встъпи в длъжност с церемония пред служителите на областната администрация. Той пое поста от предшественичката си Ива Радева, която по традиция символично му връчи печата на институцията, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Д-р Калоян Дамянов е назначен с решение на Министерския съвет от 13 май тази година. До назначаването си е директор на Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование – София – град към Министерството на образованието и науката. Преподавател е по специална педагогика в СУ „Св. Климент Охридски" и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров". Национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование.

Бил е началник на отдел „Закрила на детето" и директор на Ресурсния център в Стара Загора и председател на Националната асоциация на ресурсните учители в България.

Д-р Калоян Дамянов е роден през 1982 г. в Стара Загора. Завършил е Пето ОУ „Митьо Станев" и СУ „Иван Вазов" в града. В Тракийския университет получава бакалавърска степен по специалността „Специална педагогика", както и докторска степен по специална педагогика. Има три магистратури – от СУ „Св. Климент Охридски" – „Етнология и културна антропология" , от Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий" и от университета Foscari - Венеция, Италия.

Предавайки поста, Ива Радева благодари на зам. областния управител д-р инж. Дани Бечев и цялата администрация за професионализма и свършената работа в краткия период на дейността на служебното правителство с министър председател Андрей Гюров.

"Имаше предизвикателства, напрежение и трудни решения. Но съм убедена, че администрацията трябва да работи с характер, а не по инерция", каза Ива Радева и с убеждението, че държавата има смисъл, когато е близо до хората. Тя обясни избора си - да бъде инициативен и ангажиран ръководител, търсещ решения, обединяващи институции в защита на обществения интерес.

Ива Радева пожела на новия областен управител доц. д-р Калоян Дамянов успех в работата му в полза на област Стара Загора, с вярата, че независимо кой заема този пост, най-важното е да се работи активно, почтено и с мисъл за хората.

Новият областен управител доц. д-р Калоян Дамянов благодари на Ива Радева и ѝ подари букет рози за предстоящия ѝ рожден ден с думите: "Разбрах, че г-жа Радева е направила страхотна работа тук в полза на гражданското общество – една много активна политика в тази посока, която, уверявам ви, аз ще продължа. Имам немалък опит в работата с хора, виждам един мотивиран екип и се надявам, да работим съвместно много добре, защото нашата област Стара Загора го заслужава! Вярвам, че Стара Загора отново трябва да бъде на едно от водещите места сред областите в България. Имаме всички дадености за това, така че да постигнем тази цел заедно с местната власт, общините и всички държавни институции! Благодаря ви!".

Той заяви, че още в следващите дни да се срещне лично с всеки един от служителите на областната администрация.