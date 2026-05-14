Изпращат в събота Димитър от Стрямската бригада, който се удари в дърво и загина

Оставя момиче на 14 г. и момче в първи клас, в селото му го описват като грижовен баща и добър приятел

В събота ще бъде погребението на Димитър Ангелов от Бегунци, който загина в катастрофа на пътя между град Баня и село Васил Левски снощи, съобщи за "24 часа" кметицата на населеното място Мария Таслакова.

"С дълбоко прискърбие ви съобщаваме за внезапната смърт на Димитър Ангелов Ангелов , който загуби живота си при тежък пътен инцидент. Отиде си от този свят един млад човек, грижовен баща и добър приятел. Загубата на човешки живот е болка, която трудно може да бъде изразена с думи. Каквото и да кажем за Митко няма да бъде достатъчно", пишат от името на кметството. И изказват съболезнования на близките и приятелите на загиналия 40-годишен мъж.

Фаталната катастрофа стана около 19 ч. вчера и блокира пътя. Колата на Димитър се блъснала в дърво, а той загинал на място.

Мъжът оставя момиче на 14 г. и момче в първи клас. "Грижовен баща беше", обясни Мария Таслакова. Сега за децата ще се грижи майка им, която също като Димитър е военнослужеща от Стрямската бригада.