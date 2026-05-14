Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)

Руми е от онези жени, които те карат едновременно да се вдъхновиш… и леко да се измориш само докато ги гледаш.

Повечето хора я познават като Лулуто – жената с красивите маси, квасения хляб, пътешествията, невероятния дом и усещането, че може да направи всичко с лекота. Само че зад този свят стои човек, който от години води сериозен бизнес в доста суров и мъжки свят, мисли бързо, живее на високи обороти и ежедневието й не е винаги толкова „инстаграмско“, колкото изглежда.

В този епизод си говорим за жените, които всички смятат за силни. За нуждата да бъдеш необходим. За това защо някои хора никога не спират да се движат. За социалните мрежи, годините, семейството, умората, амбицията, майчинството, бабинството и за живота след момента, в който уж вече „трябва“ да си се успокоил.

И да, има и разговор за това защо мечтата за щастие понякога изглежда като малка къща до морето и хора, които чакат да седнеш при тях на масата.

