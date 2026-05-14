На "Лесово" задържаха над 3 кг контрабандно злато за над 400 000 евро (Снимки)

Митническите служители на пункт "Лесово" задържаха 3020,80 грама златни накити, укрити в специално изработен тайник в лек автомобил. По оценка на експерти стойността на контрабандните изделия възлиза на 418 796 евро. СНИМКА: Агенция "Митници"

На 11 май 2026 г. около 16.30 ч. на входящото трасе на пункт "Лесово" пристига автомобил с румънска регистрация, пътуващ по маршрут Турция – България – Румъния. Водачът и неговият спътник – двама румънски граждани – заявили пред митническите служители, че превозват единствено личен багаж и нямат стоки за деклариране.

След оперативен анализ автомобилът бил селектиран за щателна проверка, при която са установени следи от манипулация по таблото на превозното средство. След демонтаж е открит специално изработен тайник с механизъм за дистанционно отключване, разположен във фабрична кухина. В него инспекторите намерили 14 пакета с бижута от жълт метал – пръстени, гривни, колиета, обеци и други накити, увити в тиксо. СНИМКА: Агенция "Митници"

Експертизата е установила, че изделията са изработени от злато с различни карати и са с общо тегло над 3 килограма.

Освен златните накити, при проверката митническите служители открили и 1000 къса контрабандни цигари, укрити в облегалките на предните седалки на автомобила.

Контрабандните стоки са задържани, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Работата по случая продължава.