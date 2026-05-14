Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Джеймса и нотариус с отнети права задържани в акцията на СДВР срещу имотни измами

Димитър Мартинов

[email protected]

Георги Янев-Джеймса Снимка: Юлиян Савчев

В момента арестуват още няколко души

 Георги Янев - Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков са задържани при акцията на СДВР срещу имотните измами. Тя се провежда в столичните кв. "Факултета", кв. "Люлин" и в центъра на София, разбра "24 часа".

Джеймса и преди е бил разследван за имотни измами. В момента полицията задържа още няколко души, но подробности се очакват утре.

Акцията е във връзка с разпореждането на вътрешния министър Иван Демерджиев, който вчера поиска от полицията разследване на имотните измами и икономическите престъпления. 

Джеймса и Янков бяха арестувани и през 2019 година за 23 измами при акция на СДВР и закритата вече спецпрокуратура. Заедно с тях бяха задържани още двама души. Криминалисти тогава казаха, че групата действала по 3 начина. Редовният им номер бил да накарат възрастни хода да подпишат празни листове или  готови пълномощни, чрез които да бъдат представлявани пред нотариус. В други случаи ходели с фалшиви свидетели при нотариус. Те лъжели, че хора от бандата владеят имота повече от 10 години. Третият вариант бил с измамно завещание.

