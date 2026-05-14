Правосъдното министерство започва проверка на Агенцията по вписванията

КАДЪР: Фейсбук/БОЕЦ - България Обединена с Една Цел

Министерството на правосъдието започва проверка на Агенцията по вписванията след сигнал на БОЕЦ, че над 2000 нотариални акта на имоти, собственост на жители на София, са изчезнали от архива на агенцията.

От гражданското движение публикуваха непълен опис по томове на документи, които твърдят, че са изчезнали. Става дума за актове за собственост, издадени в периода от 1912 до 1989 г. В сигнала има и снимков материал, който показва безстопанственост и разхвърляни важни документи в складово помещение на Агенцията.

От Министерството на правосъдието отговориха пред БНТ, че във връзка с постъпилите сигнали и запитвания, включително от гражданско сдружение БОЕЦ министърът на правосъдието Николай Найденов е изискал информация от ръководството на Агенцията по вписванията, както и на наличните в министерството доклади от Инспектората на МП по чл. 46 от Закона за администрацията за дейността на Агенция по вписванията.

В най-кратък срок министър Найденов ще се запознае с получената информация и ще информира за установените факти и взетите решения, уточниха още от ведомството.

КАДЪР: Фейсбук/БОЕЦ - България Обединена с Една Цел

