Терзиев: Освободих шефа на гробищата заради установени нарушения

Има доклад от новосформирания инспекторат за противодействие на корупцията, в който бяха изложени доста открити нарушения и последващата стъпка, която се препоръчва, беше дисциплинарно освобождаване на директора. Това е причината да освободя Румен Димитров. Това заяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг по време на заседанието на СОС.

Относно твърденията на Димитров, че уволнението му е незаконосъобразно, кметът заяви, че той ще има възможност да го оспори в съда.

"За да бъде сложен на тази позиция, явно и аз и други хора сме имали достатъчно доверие, но в крайна сметка хората се променят. Дори такива, на които имаш доверие, могат да направят грешка и когато това стане, следват необходимите санкции. Затова беше важно да сформираме и това ново звено, което да започне да проверява сигнали и когато има нарушения, да има действия от страна на общината, за да има доверие, че тази институция работи", обясни Терзиев, но отказа да даде подробности за установените нарушения, тъй като доклада е пратен в прокуратурата.

На въпрос дали уволнението на Димитров е свързано със сина му - Андрей, който е граждански активист и стана известен с това, че постави детски фигури на пешеходни пътеки, за да засили вниманието на шофьорите, а след това бе глобен от общината, защото те се оказаха незаконни, Терзиев заяви: "Няма абсолютно няма никакво значение кой му е син".

Кметът беше категоричен, "докладът на инспектората не третира роднински връзки".

"Сами разбирате, че да пратя сигнал в прокуратурата, за който няма никаква конкретика и никакви истински основания, би изглеждало абсолютно несериозно. Така че аз никога не бих си позволил да смесвам критики към мен с някаква наказателна акция, от който и да било и се надявам това да не бъде тема. Синът му си има собствен път, свободен да критикува, както всеки друг. При мен критиките са ежедневие и критиките на един човек не са по-специални от тези на друг. Тези, които са разумни, където виждам, че нещо можем да поправим, ги приемам, другите, които не смятам, че са разумни, ги подминавам, но не бих искал да се смесват двете неща. Нямат нищо общо", подчерта кметът.

Румен Димитров трябваше да даде пресконференция днес, но по-рано стана ясно, че тя е отменена.

В позиция до медиите той заявява, че „наложеното ми дисциплинарно уволнение е незаконосъобразно, предварително подготвено и мотивирано от политически, а не от правни съображения".

„Налице е опит чрез дисциплинарна процедура да бъдат прехвърлени институционални и административни проблеми върху едно лице, затова ще защитя правата си по съдебен ред и съм убеден, че съдът ще установи незаконосъобразността на това уволнение", казва Димитров.