Братята, обвинени за убийството на Костадин в Мадан, пробваха да излязат от ареста, отрязаха ги

Има реална опасност да се укрият, двамата са работили в Швеция, посочиха съдиите в Пловдив

Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката за неотклонение "задържане под стража" на братята Неимджан и Байрям Мехмед, обвинени за смъртта на 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан.

Той беше убит при брутално масово сбиване в покрайнините на миньорския град. Инцидентът стана късно вечерта на 26 ноември м. г. след среща между две групи млади мъже. По данни на разследването конфликтът възникнал заради отношения с момиче и ескалирал в меле с участието на над 14 души.

Кабаджов е бил подложен на жесток побой, вследствие на който получил тежка черепно-мозъчна травма. Тогава изпаднал в безпомощно състояние, но ударите на другите мъже не спрели. Опитал да се изправи, но загубил контрол и паднал в реката, където по-късно е намерен мъртъв.

По делото има четирима обвиняемия за фаталния побой - братята Байрям Мехмед и Неимджан Мехмед, както и Шабан Мехмед и Денис Мюмюн.

Според апелативните магистрати в Пловдив има реална опасност братята да се укрият, тъй като Байрям е роден в Турция. Има данни, че работи в Швеция, а брат му Неимджан е съден за кражба там.

Определението на Апелативния съд е окончателно.