Създателят на "Черна писта": МВР тихомълком спря да поддържа картата си на катастрофи

Дърпат шалтера на истината. Отново. МВР тихомълком спря да поддържа картата си на катастрофи. Това съобщи във фейсбук Мартин Атанасов, който създаде първата карта, отразяваща катастрофите в страната - "Черна писта".

"От седмица насам данните стоят замръзнали на датата 05.05.2026 г. в 17:32 ч. Явно реалността по пътищата ни е станала твърде неудобна за някои хора, затова решиха да приложат изпитан метод: когато не можеш да решиш проблема, просто го скрий", посочи още той.

"Това е опит за пълно информационно затъмнение. Когато данните спрат, започва свободното съчинение и удобно премълчаване.

Припомням, че тази карта на МВР се появи единствено защото „Черна писта" ги принуди да покажат малко прозрачност. Тогава държавата се втурна да доказва, че и тя може да бъде модерна и открита. Днес виждаме колко е струвало това обещание – точно колкото една бърза медийна кампания. Щом прожекторите угаснаха, системата бе оставена на произвола.

Апелирам към новия ръководител на МВР Ivan Demerdzhiev и главния секретар Георги Кандев да направят проверка кой нареди, в удобния момент на медийна пренасищане, да се спре картата.

Защото тази карта не беше просто картинка в сайта на министерството, а инструмент за граждански натиск. Без актуална информация ние сме слепи за опасностите днес, а това буквално коства животи. Не можем да анализираме грешките и да настояваме за мерки, ако те дори не съществуват в официалната статистика. Това не е просто технически гаф, а опит да ни върнат към времето, когато всичко се решаваше „на тъмно".

Изводът е ясен: държавата официално абдикира от задължението си да ни информира. Затова отново остава на нас, гражданите, да си вършим работата сами. Ние не трябва и няма да спираме да осветяваме „черните писти" във всички сектори, колкото и да се опитват да ни върнат в мрака.

Не позволявайте да ни затворят очите. Истината не е въпрос на избор, а наше право", споделя още Атанасов.

През юли 2025 година МВР представи интерактивна карта, която отчита катастрофите у нас.

През май 2025 г. тогава 18-годишният Мартин Атанасов от София се превърна в медийна звезда, след като представи своята "Черна писта". Той създаде пътна карта с местата, на които най-често се случват катастрофи през последните 5 години. Решава се на това след трагичния инцидент с 12-годишната Сияна.