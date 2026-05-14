Новият областен управител на Пазарджик пое властта

На церемония в Областна администрация – Пазарджик днес Борислав Богословов символично прие печата на областния управител от своя предшественик Любомир Гечев.

„Благодаря на министър-председателя г-н Румен Радев и на правителството за гласуваното ми доверие. Ще дам всичко от себе си, за да го оправдая. Предстои ни много работа, за да върнем доверието на гражданите в институциите", заяви новият областен управител на Пазарджик.

Борислав Богословов е на 41 години, строителен инженер по професия, с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на мобилни съоръжения.

До назначаването си за областен управител той е и съветник в Общинския съвет на Пазарджик, както и член на постоянните комисии по „Регионално развитие" и „Обществен ред и сигурност".

Любомир Гечев благодари на служителите на Областната администрация за организирането и провеждането на честни и законосъобразни парламентарни избори.

„На Вас се пада отговорността да поемете този пост. Пожелавам Ви успех, да работите смело и съвестно и да защитавате интересите на жителите на нашата област", каза Любомир Гечев.