Новият областен управител на Пазарджик пое властта

На церемония в Областна администрация – Пазарджик днес Борислав Богословов символично прие печата на областния управител от своя предшественик Любомир Гечев.
„Благодаря на министър-председателя г-н Румен Радев и на правителството за гласуваното ми доверие. Ще дам всичко от себе си, за да го оправдая. Предстои ни много работа, за да върнем доверието на гражданите в институциите", заяви новият областен управител на Пазарджик.
Борислав Богословов е на 41 години, строителен инженер по професия, с дългогодишен опит в проектирането и изграждането на мобилни съоръжения.
До назначаването си за областен управител той е и съветник в Общинския съвет на Пазарджик, както и член на постоянните комисии по „Регионално развитие" и „Обществен ред и сигурност".
Любомир Гечев благодари на служителите на Областната администрация за организирането и провеждането на честни и законосъобразни парламентарни избори.
„На Вас се пада отговорността да поемете този пост. Пожелавам Ви успех, да работите смело и съвестно и да защитавате интересите на жителите на нашата област", каза Любомир Гечев.