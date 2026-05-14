Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Ограничения за стрелба над села възпрепятстват защитата от градушки

Градушка Снимка Архив

Нормативни ограничения и забрани за стрелба с противоградни ракети над населени места са основните причини за падналата градушка над селата Жельо войвода и Гълъбинци в района на Сливенско и Ямболско преди два дни. От Регионалната дирекция за борба с градушките отчитат драстична промяна в климата, която изисква нови методи за защита.

Регионалният директор Даниела Мушкова поясни, че въпреки масираното използване на ракети със сребърен йодид, защитата на определени райони е невъзможна поради софтуерни ограничения.

"За Жельо войвода и за Гълъбинци – това са населени места, ние нямаме право да стреляме над самите населени места. Нашата цел е да запазим селскостопанската продукция, която е подложена в един много продължителен период на въздействията на – специално при нас е градобитен район – на въздействията на градушките."

От Дирекцията подчертават, че съвременните ракети са екологично чисти и по-ефективни от старите технологии, но суперклетките стават все по-непредвидими.

"В последните години обаче се увеличи честотата на мощната купесто-дъждовна облачност, която достига почти до горната граница на атмосферата. Такива процеси преди време са били рядкост... докато от 2019-а насам аз лично съм свидетел на пет такива процеса, които в пет последователни години нанесоха огромни поражения."

Прогнозата за следващите седмици остава несигурна, а екипите са в денонощна готовност за нови въздействия, съобщава БНР.

