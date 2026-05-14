Общинските съветници в Стара Загора не позволиха да променят вида на Братската могила в парк "Пети октомври"

Със 17 гласа "против", 10 гласа "за" и 8 "въздържали се" общинските съветници от Стара Загора отхвърлиха днес предложение на кмета Живко Тодоров да приемат изпълнение на проект за реконструкция на "Паметник на загиналите антифашисти - Братска могила" в парк "Пети октомври". За да стигнат до това решение, градските старейшини дебатираха близо час по време на свикана само с тази точка извънредна сесия на местния парламент. Днешното гласуване означава, че паметникът ще остане в сегашния си вид.

Предварително на съветниците бе представен идеен проект на скулптор-реставратора Никола Стоянов и неговия екип за промяна на вида на монумента, изграден още през 1944 година и обявен за недвижима културна ценност от местно значение пред 1990-а. Неговата изработка бе възложена от общинската администрация.

Болшинството от съветниците се обявиха против неговата реализация основно с аргумента, че проектът не е подложен предварително на широко обществено обсъждане, а темата вълнува и разделя местната общност. Изказани бяха опасения, че на практика проектът изравнява със земята паметника, макар и да запазва паметната плоча с имената на загиналите и бронзоната пластика "Реквием" на скулптора проф. Валентин Старчев, поставена там през 1977 година. Имаше и предложение процедурата да започне отново.

От името на регионалната колегия на Камарата на архитектите в България също изразиха "несъгласие с подхода по възлагане, проектиране и изготвяне на проекта за реконструкция", въпреки че зам-кметът на Стара Загора арх. Мартин Паскалев да подчерта, че общинската администрация е спазила всички изисквания и е следвала установения ред за съгласуване с институциите.

Темата за съдбата на Братската могила в старозагорския парк "Пети октомври" се поставя от няколко месеца в общинския съвет на Стара Загора, но до този момент съветниците отхвърляха всички предложения - както монументът да бъде премахнат изцяло или само преместен, така и да бъде реконструиран и променен.