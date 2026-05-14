Конституционният съд отмени мерките срещу ценовия шок с горивата

На свое заседание на 14.05.2026 г. Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело №8/2026 г. Делото е образувано по искане на Министерския съвет. Докладчик по него е съдия Сашо Пенов.

Съдът обяви за противоконституционно Решението за предприемане на мерки срещу ценовия шок от високите цени на суровия петрол и природния газ, прието от Народното събрание на 13 март 2026 г. (обн. ДВ, бр. 28 от 2026 г.).

Конституционният съд установява, че законодателят е приел решението извън установената му с Конституцията и със законите бюджетна управленска компетентност.

В мотивите си Съдът посочва, че оспореното решение противоречи на принципа на разделение на властите – чл. 8 от Конституцията и на предвиденото в чл. 105, ал. 1 от Конституцията правомощие на Министерския съвет да осъществява вътрешната и външната политика на страната. Нарушени са и разграничените в Конституцията правомощия в бюджетния процес – на Народното събрание да приема държавния бюджет (чл. 84, т. 2), и на Министерския съвет – да изготвя и внася проект за държавния бюджет (чл. 87, ал. 2) и да ръководи изпълнението на приетия от Народното събрание държавен бюджет (чл. 106, предложение първо).

Посочва се още, че решението на Народното събрание не е съобразено със законовата правна уредба на общата бюджетна рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси, съдържаща се в Закона за публичните финанси, и със Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

В заседанието участваха 12 конституционни съдии.

Решението е прието единодушно.

На 13 март Народното събрание задължи служебното правителство на Андрей Гюров да създаде фонд и да финансира мерки срещу поскъпването на горивата. Правителството обжалва това решение, но и създаде свой механизъм, по който отпуска по 20 евро на месец за горива на социално слаби групи.