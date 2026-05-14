Стара Загора загуби Мария Жекова, един от своите достойни дарители

От община Стара Загора съобщиха с дълбока тъга, че на 90-годишна възраст ни е напуснала Мария Жекова – дарител, общественик и личност с изключителен принос към културния и духовния живот на града.

Тя и нейният покоен брат проф. Петър Жеков - комозитор и учен-генетик, са потомци на революционерите братя Жекови, възпяти в едноименната ода на Иван Вазов. "По бащина линия съм бунтарка, а по майчина – самарянка", определяше се тя приживе.

Проф. Жеков е известен като автор на химна на Стара Загора - виден общественик, композитор, писател и учен, той също е насител и на званието "Почетен гражданин на Стара Загора".

Мария Жекова е родена на 1 август 1935 г. в Стара Загора. През целия си живот остава дълбоко свързана с каузите на града и подкрепата за младите таланти. За своята дарителска дейност тя е удостоена със званието „Почетен гражданин на Стара Загора", както и с Годишната награда на НСОРБ "Дарител на годината" за 2016 г.

През 2016 г. Мария Жекова дари на община Стара Загора реституирана от семейството й четириетажна сграда в централната градска част с волята тя да бъде превърната в културен център на името на проф. Петър Жеков и да служи в подкрепа на талантливите деца на Стара Загора.

Поклонението ще се състои в църквата "Свети Николай Мирликлийски Чудотворец" утре, 15 май 2026 г. от 12.00 ч. Погребението ще бъде от 13.00 ч. в гробищен парк „Хрищенско шосе".