"Прогресивна България": Оптималният срок за ВСС е юли, главен прокурор - през септември

Оптималният вариант за Висшия съдебен съвет е края на юли месец. Вече за избор на нов главен прокурор - може би през септември, защото процедурата е тежка и за нея ще разчитаме на прозрачност и отговорност от страна на всички народни представители.

Това каза депутатката от "Прогресивна България" Александра Вълчева, след като законопроектът им за промени в Закона за съдебната власт мина с пълно единодушие в пленарната зала.

"Мисля, че днес индулгенциите и липсата на контрол в съдебната система приключи. Ние поставихме нова реформа, която беше очаквана дълго от обществото. И това доверие би трябвало да бъде оправдано", коментира Вълчева.

"Тепърва предстои да има дебат. Временната правна комисия ще заседава и тепърва предстоят разговорите, свързани не само с мораториума и ограничаване на правомощията на ВСС, но и за предстоящите дебати за интегритета и личностите, които ще бъдат избирани в него", каза още депутатката от ПБ.

Тя заяви, че от парламентарната й група очакват пълна подкрепа за новите текстове и на второ четене.

"Виждаме, че в това Народно събрание има диалогичност между институциите. Има възстановен диалог, за което ние говорихме много и по време на предизборната ни кампания, защото доверието и диалогичността, които трябва да бъдат възстановени, са от изключително важно значение", допълни Вълчева.