Мъж от Трън е задържан за използване на фалшива банкнота от 50 евро

Двадесет и шестгодишен жител на град Трън е бил задържан за използване на неистинска банкнота от 50 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. Сигналът е подаден вчера в Районното управление от собственик на магазин за алкохол и тютюневи изделия. По неговите данни ден по-рано клиент е заплатил покупка с фалшивата банкнота.

В резултат на предприетите незабавни оперативно-издирвателни действия служителите на реда бързо са установили и задържали извършителя. Мъжът е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка. Банкнотата е иззета, като предстои назначаване на експертиза.

По случая е образувано досъдебно производство, съобщи БТА.

При друг случай през януари т.г. в Перник бе засечена фалшива банкнота от 500 евро, с която е била изплатена печалба в местно казино. Сигналът тогава е подаден от търговец в заведение за бързо хранене, след като лицето, получило банкнотата като печалба, направило опит да пазарува с нея.