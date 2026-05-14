Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

МВР: Заради промени в софтуера не работи картата за катастрофи, електронните услуги пак са налични

Порталът за електронни услуги на МВР.

Те са заради влизането в сила на изискването да не се минава годишен технически преглед с неплатени глоби

Информацията в Интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия ще бъде възстановена след надграждане на софтуерите за Пътна полиция. Така от МВР отговориха на Мартин Атанасов, който създаде първата карта, отразяваща катастрофите в страната - "Черна писта". Той съобщи във фейсбук профила си, че данните са замръзнали на 5 май.

От вътрешното ведомство пишат на сайта си, че поводът за ъпдейта на софтуера на Пътна полиция са промени в Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила от 7 май 2026 г. Те гласят, че без платени глоби шофьорите не могат да минат годишен технически преглед. Докато завърши процесът по отразяване на промените обменът на данни между Автоматизирана информационна система „Географска информационна система" (софтуерът, който визуализира координатите и данните за катастрофите върху Интерактивната карта на МВР) и системите за глоби на Пътна полиция е спрян. 

След приключването на дейностите по обновяване на софтуерите, комуникацията между системите ще бъде възстановена и информацията за пътнотранспортни произшествия ще се подава коректно на интерактивната карта.

Междувременно бе възстановена функционалността на услугите в електронния портал на МВР и те са достъпни в пълен обем.

