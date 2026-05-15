Персонален НОИ от "24 часа": За изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер няма установен срок

В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.
"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

През март подадох заявление на починалата ми майка за последната пенсия кога ще ми бъде изплатена? К.В

Съгласно разпоредбата на чл. 91 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) за изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер наследниците му подават заявление до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), което е платец на пенсията. Неполучената пенсия се изплаща на упълномощеното от всички наследници лице или се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред.
За изплащане на неполучена пенсия от починал пенсионер няма нормативно установен срок.

НОИ осъществява дейността си при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и на Закона за защита на личните данни. В изпълнение на задълженията по горепосочените актове конкретни справки и информация, могат да бъдат предоставяни на правоимащите лица само по един от следните начини:

• лично;

• чрез изрично упълномощено лице;

• чрез лицензиран пощенски оператор;

• по електронен път – когато запитването е подадено чрез:

- Единния портал за електронни услуги на НОИ (ЕПЕУ), като достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, или с ПИК на Националната агенция за приходите (НАП).

- Системата за сигурно електронно връчване (egov.bg) (ССЕВ) на Министерството на електронното управление, за ползването на която е необходимо лицето да има регистриран профил, както и да разполага с КЕП, с ПИК на НОИ или с ПИК на НАП.
В този смисъл длъжностните лица на НОИ не могат да предоставят информация на лица, които не са удостоверили своята самоличност по един от горепосочените начини - на място в ТП на НОИ с лична карта или пълномощно, със саморъчен подпис (ако запитването е на хартия), с КЕП или с ПИК (ако запитването е изпратено чрез форма на електронна комуникация)

За да ви бъде предоставена конкретна информация във връзка с вашето запитване, следва да се обърнете към ТП на НОИ, платец на пенсията на починалия ви родител, по един от посочените начини. В запитването трябва да посочите имената и единния граждански номер на наследодателя, необходими за извършване на справката.

