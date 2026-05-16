Персонален НОИ от "24 часа": Кога се отпуска добавка от учителския пенсионен фонд

Пенсионирах се през 2020 г. В момента на пенсиониране нямах 30 г. и 8 месеца стаж като учител. Продължих да работя и вече ги имам. Ще получа ли добавка от учителския синдикат? Румен Манов

За да има едно лице право на добавка от Учителския пенсионен фонд към пенсията си, трябва да отговаря на условията на чл. 69в, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно тази разпоредба на учител, който е придобил право на ранно пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, но се пенсионира при общите условия, се изплаща пенсия и добавка от Учителския пенсионен фонд (УчПФ) в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване на неупражненото право на ранно пенсиониране.

Следователно, за да има учителят право на добавка от УчПФ, е необходимо да отговаря на следните три условия:

1. Да е придобил право на пенсия по общия ред на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО.

2. Преди навършване на възрастта по общия ред да е придобил и право на ранна пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО. Това означава, че учител мъж, придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред през 2020 г. при навършване на възраст 61 г. и 3 месеца, преди това трябва да е придобил учителски осигурителен стаж от 30 г. и 8 месеца.

3. След придобиване право на пенсия по чл. 69в, ал. 1 от КСО да е продължил да работи на учителска длъжност, защото добавката се дава за всеки месец, за който има осигурителна вноска в УчПФ след придобиване право на ранно пенсиониране.

Само лицата, които отговарят на горните условия, имат право на добавка от учителския пенсионен фонд по чл. 69в, ал. 3 от КСО към пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпусната на основание чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО.

В конкретния случай лицето не е имало право на добавка от УчПФ при отпускането на пенсията за осигурителен стаж и възраст, поради което, независимо от обстоятелството, че е продължило да работи на учителска длъжност, такава добавка не може да се отпусне.