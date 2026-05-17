Персонален НОИ от "24 часа": Месец осигурителен стаж сега е 109,03 евро

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

На 64 г. съм и имам две деца, които са родени през ноември 1988 г. и ноември 1989 г. През този период съм неработеща майка. Признава ли ми се това за трудов стаж? При завършването на висшето си образование 1985 г., имам 3 г. редовно обучение, а останалите - задочно. Мога ли да закупя тези 3 г. редовно обучение и колко, как и към кого да се обърна? Костадинка Панева

За времето след 3.07.1984 г. на основание чл. 3ж, ал. 2 от Указа за насърчаване на раждаемостта за трудов стаж се зачита времето, през което неработещата майка е гледала дете до 3 г. Стажът се зачита от датата на раждането или датата на предаване на детето за осиновяване до навършване на тригодишната му възраст.

Съгласно разпоредбата на чл. 354, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда за трудов стаж се признава времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, когато майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижат за отглеждане на дете до навършване на тригодишната му възраст. Предвид изложените данни при пенсиониране може да се зачете осигурителен стаж за време на неработеща майка от ноември 1988 г. до ноември 1992 г. (до датата на навършване на 3 г. на второто дете).

Съгласно разпоредбата на чл. 9а, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за осигурителен стаж при пенсиониране, ако не е зачетен на друго основание и са внесени осигурителни вноски в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година, се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.

От посочената разпоредба могат да се възползват лицата, завършили висше или полувисше образование във всички форми на обучение (редовна, задочна, дистанционна и др.) Допустимият период, за който е възможно внасяне на осигурителни вноски, е ограничен от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност, като за времето, през което лицето е осигурено на друго основание, т.е. периоди, които се зачитат за осигурителен стаж на друго основание, не се следва внасяне на осигурителни вноски.

Съгласно чл. 9а, ал. 4 от КСО внасянето на осигурителните вноски се извършва по банков път след подадена декларация по ред, определен с наредба, издадена от министъра на финансите. Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд "Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО за съответната година (за 2025 г. тя е 19,8% х 1077 лв.). Към днешна дата е в сила Законът за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемане на Закона за държавния бюджет за 2026 г. В тази връзка от 1 януари 2026 г. до приемането на ЗБДОО за 2026 г. превалутираният минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е 550,66 евро.

Размерът на вноската за един месец осигурителен стаж е 109,03 евро (550,66 х 19,8%).

Лицата, които внасят осигурителни вноски за собствена сметка, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) декларация образец №8. Внасянето на осигурителни вноски се извършва по банкова сметка на НАП. Закупеният стаж се установява с удостоверение по утвърден образец – УП-16, което се издава от териториално поделение на НОИ въз основа на информацията, получена по служебен път от НАП. За издаване на удостоверението се представя диплома за завършено висше или полувисше образование и документ, издаден от учебното заведение, удостоверяващ срока на обучението, в случай че се закупува целият срок на обучение, тъй като в дипломите липсват конкретни дати за начало и край на обучението.

За улеснение на гражданите на официалната страница на НОИ в интернет на адрес: www.nssi.bg в раздел "Формуляри"/"Примерни образци", е поместен примерен Обр. З-3. Заявление за издаване на Удостоверение за внесени осигурителни вноски за осигурителен стаж (УП-16)

За периодите на обучение вноските могат да бъдат направени по всяко време без оглед на възрастта, за целия период на обучение или за част от него, наведнъж или на няколко пъти.