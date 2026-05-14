Условна присъда за купувач на гласове срещу 30 евро

Условна присъда получи мъж за купуване на гласове. Районна прокуратура – Кюстендил приключи дело за извършено престъпление против политическите права на гражданите, извършено в с. Коняво, община Кюстендил.

Обвиняемият В.А. се е признал за виновен за това, че на 19.04.2026 г. предложил имотна облага на две лица с цел да ги склони да упражнят избирателното си право при провежданите на същата дата изборите за народни представители в полза на определена политическа партия и определен кандидат за народен представител от политическа партия в частта „Предпочитание /преференция/ за кандидат" в бюлетината за гласуване. Той дал на двамата гласоподаватели парични суми от по 30 евро.

С определение на съда на обвиняемия В.А. е наложено наказание 11 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок, глоба в размер на 2 556,46 евро и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност, свързана с упражняване на избирателните права на гражданите за срок от 3 години.

Съдебният акт има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.