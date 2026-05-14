Новият областен управител на Враца встъпи в длъжност

Назначеният от правителство на Румен Радев нов областен управител на Враца Росен Михайлов днес встъпи в длъжност. Той бе посрещнат от досегашния губернатор Стефан Красимиров и целият екип на администрацията с организирана официална церемония по предаването на властта.

Красимиров благодари на екипа на администрацията за отличната и професионална работа и пожела на Росен Михайлов да управлява честно, законосъобразно и отговорно. При предаването на властта новият губернатор връчи плакет на Стефан Красимиров като му пожела успехи в бъдещите начинания.

„Приемам поста областен управител с отговорност и ще работя в полза на гражданите и развитието на област Враца , каза след церемонията Михайлов. - По време на работата си ще надграждам установените практики."

Предстои назначаването на заместник областен управител, а тази длъжност ще продължи да заема досегашната Мариела Рашева. Кой обаче ще заеме този пост ще реши до няколко дни правителството.