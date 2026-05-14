ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22847710 www.24chasa.bg

Новият областен управител на Враца встъпи в длъжност

Валери Ведов

[email protected]

728

Назначеният от правителство на Румен Радев нов областен управител на Враца Росен Михайлов днес встъпи в длъжност. Той бе посрещнат от досегашния губернатор Стефан Красимиров и целият екип на администрацията с организирана официална церемония по предаването на властта.

Красимиров благодари на екипа на администрацията за отличната и професионална работа и пожела на Росен Михайлов да управлява честно, законосъобразно и отговорно. При предаването на властта новият губернатор връчи плакет на Стефан Красимиров като му пожела успехи в бъдещите начинания.

„Приемам поста областен управител с отговорност и ще работя в полза на гражданите и развитието на област Враца , каза след церемонията Михайлов. - По време на работата си ще надграждам установените практики."

Предстои назначаването на заместник областен управител, а тази длъжност ще продължи да заема досегашната Мариела Рашева. Кой обаче ще заеме този пост ще реши до няколко дни правителството.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)