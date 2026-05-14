БАБХ спря от продажба над половин тон храни в Хасково

Над 500 кг храни от животински и неживотински произход са спрени от продажба в магазин в Хасково. Стоките са били без етикети на български език, информация за производител и произход, както и без документи за проследимост.

При инспекцията са установени над 238 кг сирене, кашкавал и масло, които не отговарят на изискванията за предоставяне на информация към потребителите. Открити са още 60,5 кг млечни продукти, над 16 кг месни изделия и 220 кг ориз, булгур, леща и други храни от неживотински произход без етикет на български език.

Всички количества са възбранени от продажба. За констатираните нарушения предстои съставяне на актове. Връчени са покани на търговците, които разполагат със срок да се явят за съставяне на административните документи.