МОН: Пълна анонимност на матурите, но пенсионират малкото пликче с имената

Бланката с имената на абитуриентите на матурата вече няма да се откъсва и да се слага в малко пликче, както досега. Зрелостниците ще си пишат номера и имената, а при сканирането на изпитната работа тези данни ще се скриват и ще има бяло поле. Така че никой от проверяващите няма да знае чия работа проверява. Учениците ще бъдат по-спокойни, защото няма да мислят в какво пликче какво трябва да сложат, а и ще се спести труд. Това обявиха от Министерството на образованието и науката дни преди зрелостните изпити.

Матурата по български език и литература е на 20 май, а вторият задължителен изпит е на 22 май. Да държат изпит по български език и литература са заявили 53 652 абитуриенти, а на втората матура трябва да се явят 24 381.

Ще се проведат 88 изпита. 23 716 квестори ще следят за сигурността. Оценителите са 535 учители и преподаватели от университетите по 24 учебни предмета.

Оценките от матурите ще са окончателни. Поправката в наредбата днес е публикувана в "Държавен вестник". Учениците ще могат да си видят изпитните работи в рамките на 3 работни дни.

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев представи новата си заместничка - Таня Панчева, директор на столичното 55-о училище. Другият заместник-министър е акад. Николай Витанов.