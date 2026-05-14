Завързаха и ограбиха 81-годишен в село Лешница

Полицията в Ловеч разследва грабеж на възрастен мъж в село Лешница, съобщават от областната дирекция на МВР.

Случаят е от през нощта. Двама мъже са проникнали в къща в селото, обитавана от 81-годишен мъж, и по негови данни след като са го завързали, са му отнели множество златни накити и сумата от 600 евро.

Работата по случая е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Районна прокуратура - Ловеч.

От полицията съобщиха вчера за задържан 33-годишен, криминално проявен жител на Ловеч, за поредица кражби в района.