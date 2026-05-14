Карамфилова: Има повишени нива на фини прахови частици през 2025 г.

Има повишени нива на фини прахови частици през 2025 година спрямо предходната, каза в Бургас министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Тя говори пред медиите в крайморския град преди откриването на форум, посветен на обновяването на националната система за качество на атмосферния въздух.

Като водеща причина за завишените нива на фини прахови частици министърът посочи битовото отопление с твърди горива.

Днес ще представим резултатите от мобилните автоматични станции за замерване на качеството на атмосферния въздух, но нашата амбиция не стига до тук, заяви министърът и съобщи за предстояща модернизация на стационарните измервателни станции.

Мобилните станции са един от ключовите инструменти на контролната дейност. Във всякакви аварийни ситуации, при сигнали за замърсяване, най-бързата и адекватна реакция от страна на компетентните органи е именно изпращане на мобилни автоматични станции за замерване на качеството на атмосферния въздух, каза министърът. Тя допълни, че апаратурата е от най-съвременен тип и е калибрирана в съответствие с референтните методи, определени от Европейската комисия.

Една от шестте станции остава на постоянна работа в регионалната лаборатория в Бургас. Тя е специално надградена с апаратура за измерване на т.нар. специфични показатели — вещества, характерни за индустриални източници на замърсяване. Стъпката е продиктувана от многобройните сигнали на граждани за задушливи миризми в района. Карамфилова уточни, че не съществува апаратура, която да измерва пряко миризми, но новото оборудване ще позволи проследяване на широка палитра от органични съединения.

Всяка една стъпка в подобряване на инструментариума е ключова, каза министърът, цитирана от БТА.

По отношение на цялостното състояние на атмосферния въздух в страната Росица Карамфилова каза, че България е извървяла дълъг път, но предстои още много работа. Министърът обяви за приоритет засилването на контролната дейност и укрепването на експертния капацитет, като подчерта, че "никакви политически, икономически, или лични зависимости на експертния състав няма да бъдат допуснати".

По темата за водоснабдяването Карамфилова съобщи, че по задание на министър-председателя Румен Радев подготвя съвместно с министъра на регионалното развитие анализ на състоянието на язовирите и превантивни мерки, за да се избегне повторение на миналогодишната криза с водоснабдяването в Плевенска област. Към момента 52-ата значими язовира, управлявани от министерството, са запълнени средно около 80 на сто, а тези за питейни нужди — над 88 на сто. "Имаме една сериозна запълваемост на язовирите, което дава глътка въздух", каза министърът. Тя посочи като първа мярка изграждането на ясна координация между министерствата на регионалното развитие, земеделието и енергетиката при разпределението на водните количества, като питейните нужди остават първи приоритет.

В Бургас министър Карамфилова откри форум за подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво. Във форума участват още кметът на Община Бургас Димитър Николов и и.д. изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) Росалина Инджиева.

Събитието е в рамките на проекта „Подобряване мониторинга на качеството на атмосферния въздух на национално ниво“ по програма „Околна среда“ 2021-2027 г., изпълняван от ИАОС.

Очаква се днес да бъде направена и демонстрация на мобилни автоматични станции със специализирана апаратура за измерване и контрол на качеството на атмосферния въздух.