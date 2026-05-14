Градът посреща дипломати и гости от побратимени градове

С тържествено заседание на Общинския съвет ще започне празничният за Плевен 15 май. Тържествената сесия е насрочена за 10:00 часа в Актовата зала в сградата на местната администрация. На заседанието ще бъде връчено званието „Почетен гражданин на Община Плевен“ на г-н Петко Цолов – кмет на Община Плевен в мандат 1987 - 1991 г. Предложението получи единодушното одобрение на Общинския съвет. Клетва ще положат и двама новообявени общински съветници.

След тържествената сесия общинските съветници, заедно с почетните граждани, народните представители от Плевенския избирателен район и гости на града ще присъстват на празничния ритуал на пл. „Възраждане“, който ще започне в 11:00 часа. Церемонията включва издигане на знамената, молебен за здраве и благоденствие на плевенчани и празничен концерт с изпълнения на Общински духов оркестър и Ученически духов оркестър към НУИ „Панайот Пипков“ – гр. Плевен.

Дипломати и делегации от побратимени на Плевен градове гостуват за празника 15 май

Представители на посолства у нас и делегации от побратимени на Плевен градове пристигат за Празника на Плевен. Градът посреща Негово превъзходителство г-н Донг-бе Ким - Посланик на Република Корея в София, г-н Хидеаки Мачида – заместник-ръководител на мисията на Япония в София, официални делегации от побратимените градове Битоля и Кавадарци - Република Северна Македония, Плоцк – Полша, и Браила – Румъния. По време на престоя си в Плевен делегациите ще посетят и емблематични за града места. На празничния 15 май делегациите и представителите на дипломатическите мисии ще участват в тържествения ритуал на централния площад „Възраждане“.

Празничната програма за деня ще продължи с концерти и спортни инициативи. Финал на деня ще бъде празнична заря

ПРОГРАМА:

17:00 ч. - „Децата на Плевен спортуват“ - Флашмоб със Спортен клуб по мажоретен спорт „Еуфория“ при СУ „Иван Вазов“ - гр. Плевен

17:45 ч. - Приключенска игра по ориентиране „Открий Плевен“

19:00 ч. - DJ MIXI MIKE

20:00 ч. - Концерт на Александър Колев и приятели - сцена „Каскада“

21:00 ч. - Концерт на Владимир Ампов - Графа - пл. „Възраждане“

22:00 ч. - Празнична заря

Празничният 15 май в Плевен ще бъде неучебен и без Синя зона

По повод 15 май, кметът на Общината д-р Валентин Христов издаде заповед, с която обявява деня за неучебен за всички училища и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на общината.

Със заповед на кмета се преустановява и режима на платено паркиране на пътни превозни средства в обособените зони на 15 май 2026 г. В празничния за Плевен ден ще може да се спира безплатно на местата в „Синя зона”. Паркирането трябва да става според изискванията на Закона за движение по пътищата. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

Датата 15 май е обявена за Празник на Плевен с решение на Общинския съвет през 2001 г. С решението се възстановява Пролетният плевенски панаир - едно от най-мащабните стопански събития за страната ни в миналото, провеждал се през третата седмица на май. Днес празникът има други измерения - тържество на духа и културата, на обичта към родния град, която събира хора от различни поколения и точки на страната и чужбина.