За четвърти път Огнян Асенов става областен управител на Видин

Валери Ведов

[email protected]

1344
Огнян Асенов (вляво). Снимка: Архив

Назначеният от служебното правителство на Гюров видински областен управител Иван Иванов днес официално предаде поста на Огнян Асенов. Назначеният от правителството на Радев става губернатор на Видинска област за четвърти път. Асенов беше областен управител през 2017 г., 2021 г. и 2023 г. в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев.

„Приемам тази висока отговорност с чувство на дълг и визия за отговорното управление на област Видин, каза на церемонията по предаването на властта новият стар областен управител. - Вниманието ми ще бъде насочено към мобилизиране на дейността на всички териториални структури на изпълнителната власт, с цел повишаване на ефективността, координацията и прозрачността при изпълнението на държавната политика."

Огнян Асенов притежава образователно-квалификационна степен „магистър" по „Управление на обществения ред и сигурност на Република България" от Академията на МВР. Той е дългогодишен служител на МВР, като преминава през всички нива на професионално развитие до директор на РДВР, ОДП и ОД на МВР във Видин. Работил е също в системата на енергетиката и в агенцията за държавен резерв и военновременни запаси.

