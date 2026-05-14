Комисията за борба с корупцията се връща, депутатите я гласуваха на първо четене

Ръководството й ще бъде от петима, като само един ще се избира от парламента

Временната правна комисия гласува на първо четене Закон за противодействие на корупцията, с който се създава Комисия за противодействие на корупцията (КПК), внесен от служебното правителство в края на април. Той е важен, защото е обвързан с плащания по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Против гласуваха двамата народни представител от ДПС.

Предишната КПК беше закрита преди месеци, като нейните функции бяха разпределени между Сметната палата, ГДБОП и Националното следствие.

Срокът да бъде обнародван новият Закон за противодействие на корупцията е 5 юни, за да не се загубят плащания. Шефката на правната комисия Янка Тянкова съобщи и сумите, които могат да бъдат загубени - 214 млн. евро и 43 млн. евро.

Любомир Талев, директор на дирекция "Съвет по законодателство" в правосъдното министерство съобщи, че направленията по новия закон ще бъдат четири - превенция, разкриване на престъпления, проверка на имуществените декларации от лица, заемащи публични длъжности и конфликта на интереси.

Комисията ще се състои от петима, като един ще се посочва от президента, един ще се избира от Народното събрание, по един от Общото събрание на ВКС и ВАС и един от Висшия адвокатски съвет. Като шефът на комисията ще се сменя на ротационен принцип. Мандатът е 5 години. Изборът трябва да се случи един месец след влизане на закона в сила.

От името на ГЕРБ Рая Назарян увери, че ще подкрепят закона, защото е много важен. Тя посочи, че между първо и второ четене трябва да се прецизират някои текстове, като например кога ще се извършва ротацията, всяка година ли ще има жребий или от началото ще се знае как ще става смяната.

Според Петър Петров от "Възраждане" и в новия закон не се гарантирало политическа независимост. "Би следвало да се провери каква беше участта на предходната комисия, дейността беше пагубна. Никакви присъди", каза той. По думите му предишната комисия не е обжалвало нито един отказ, въпреки че е имала такова право.

Надежда Йорданова от ДБ обясни, че на второ четене няма да подкрепят т.нар. разследващи функции на този орган, пренасянето им там било грешка. Рая Назарян се съгласни с нея, но посочи, че те са в ПВУ. Стою Стоев пък припомни, че ръководството на предишната КПК не беше избрано. В предишния закона от 2023 г. дефицит било, че всичко зависило кой е начело на комисията. Той е на мнение, че трябвало да се измислят такива правила, че да не зависи от това кой е начело, че комисията да си върши работата. "Трябва да направим такъв орган, че неговата работа да не зависи от това кой ръководи комисията", подчерта Стоев.