Вижте видео от акцията на СДВР срещу имотните измамници, при която задържаха Джеймса (снимки и видео)

Димитър Мартинов

[email protected]

2944
Банкноти от по 100 евро са били иззети при акцията срещу Джеймса

Много пари са иззети при акцията срещу групата имотни измамници, при която бе задържан Георги Янев - Джеймса и нотариусът с отнети права Борис Янков, научи "24 часа". Двамата бяха задържани при акция на СДВР в столичните кв. "Факултета", кв. "Люлин" и в центъра на София, разбра "24 часа".

От видео и снимки, с които медията разполага, става ясно, че са иззети много банкноти, всичките с номинал от 100 евро. По неофициална информация броят на задържаните се очаква да нарастне.

Акцията е във връзка с разпореждането на вътрешния министър Иван Демерджиев, който вчера поиска от полицията разследване на имотните измами и икономическите престъпления. Джеймса и Янков бяха арестувани и през 2019 година за 23 измами при акция на СДВР и закритата вече спецпрокуратура. Заедно с тях бяха задържани още двама души. Криминалисти тогава казаха, че групата действала по 3 начина. Редовният им номер бил да накарат възрастни хода да подпишат празни листове или готови пълномощни, чрез които да бъдат представлявани пред нотариус. В други случаи ходели с фалшиви свидетели при нотариус. Те лъжели, че хора от бандата владеят имота повече от 10 години. Третият вариант бил с измамно завещание.

Банкноти от по 100 евро са били иззети при акцията срещу Джеймса

