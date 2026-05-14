10 г. и 8 мес. затвор за мъж от Раковски, опитал да убие брат си с тесла

Минчо Рашев поиска 100 000 евро обезщетение от Младен, съдът му присъди само 40 хиляди

10 години и 8 месеца при първоначален строг режим ще трябва да излежи Младен Рашев от Раковски за опит за умишлено убийство на брат си Минчо. Окръжният съд в Пловдив одобри за съвместно разглеждане и гражданския иск на пострадалия за €100 000, но прецени, че ще му присъди само 40 хиляди евро обезщетение. 35-годишният мъж трябва да му плати още €500 за адвокат, €1328,58 на МВР за разноските по делото и €1600 евро държавна такса върху уважения иск.

Споровете между братя Рашеви продължавали с години. Причината бил имотът, в който са построени къщите им. Минчо и жена му Веска Евтимова позволили на Младен да направи дом за семейството си на нейната земя. Той обаче смятал, че имотът трябва да се води на негово име или поне на брат му. Във времето са подавани много жалби в полицията за спорове между тях, по-често от Минчо и Веска срещу Младен и неговата жена. Скандалите ескалирали и на 1 октомври м.г. се стигнало до опита за убийство. Младен Рашев взел тесла и нанесъл 3 удара в главата на брат си с нея. Въпреки нараняванията, пострадалият мъж извадил късмет и бил спасен.

Старта на процеса срещу Младен Рашев се забави, тъй като в началото на делото днес той поиска да смени служебния си адвокат Георги Василев. "Еми как, 5 месеца съм вътре, а той не ми обърна внимание", обясни той на съдия Веселина Семкова, която го попита защо иска друг защитник. След това не беше ясно дали ще иска да признае вина или не, но в крайна сметка подсъдимият се съгласи и пожела да получи наказание още днес, като то беше намалено с 1/3 по тази причина.

Прокурор Димитър Молев настоя за 12-годишна присъда, която след редукцията да остане 8. Той изтъкна, че Младен е инициирал конфликта, а по делото имало и данни, че след случилото се той е наранил и жената на брат му, която опитала да помогне на пострадалия. Неотдавна пък получил присъда за причинена лека телесна повреда на служител на полицай.

Адвокатът на Минчо Рашев Иван Райков се съгласи с размера, за който настоя представителят на държавното обвинение. По думите му освен физическите травми, клиентът му преживял голям стрес. Конфликтът не бил решен след инцидента, тъй като Младен бил задържан чак в средата на декември, и семейството на брат му се принудило да се премести при родителите на Веска, макар имотът по документи да е неин, за да избегнат скандали с роднините. Пострадалият пък каза, че е развил епилептични припадъци, но с изключение на тях вече бил по-добре. С жена му и децата се върнали вкъщи, но не си говорят със съпругата на брат му.

Защитникът пък настоя за минималното по закон наказание от 10 г. преди редукцията. И посочи, че обезщетение от 10 000 евро би било достатъчно. "Съжалявам много за случилото се. Той все пак ми е брат и ако беше починал, едва ли щях да го преживея. Искам да се връщам при децата си и да продължим да живеем там без конфликти", каза пред съда Младен Рашев. Подсъдимият настоя за условно наказание.