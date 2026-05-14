Георги Мараджиев подаде оставка като координатор на ГЕРБ в Пловдив-област

Щял да се пробва пак за кмет на Стамоблийски

Организацията поема Младен Шишков

Бившият кмет на Стамболийски Георги Мараджиев се оттегля като областен координатор на ГЕРБ за Пловдивска област, обяви самият той. На последните избори организацията, ръководена от него, претърпя катастрофа в региона и вкара само един депутат – Цвета Караянчева.

Мараджиев е начело на ГЕРБ в региона от времето на Цветан Цветанов. Той обяснява оттеглянето iси с това, че щял се кандидатира отново за кмет на Стамболийски. На последния местен вот Мараджиев загуби от Петър Неделев.

С оздравяването на ГЕРБ в Пловдивска област се заема Младен Шишков, досегашен рекордьор по преференции и депутат в няколко поредни парламента. На последния вот не успя да влезе, като не му достигнаха малко над 20 гласа.