Новият областен на Добрич обеща ремонтиран път от село Кардам до границата с Румъния

Новият областен управител на Добрич Руслан Томов прие официално поста от догегашния губернатор Асен Атанасов, който му предаде символичния клч, на среща с областната администрация и после с медии.

„Заемайки позицията областен управител, ще продължа в пълна степен да провеждам държавната политика на местно ниво, което е едно от основните задължения на областния управител. Ще продължа работата, както е работил и досегашния областен управител Атанасов и ще си поставям все по-високи цели за постигане", каза пред журналисти Томов. Той допълни, че заедно с екипа на областната администрация ще работи за по-достоен начин на живот на хората в областта. „Ще продължа да надграждам това, което е приоритетно за региона и за гражданите на област Добрич", посочи новият областен управител.

Проблемите с безводието в много села в общини в областта и приключване на ремонта пътя от село Кардам до границата с Румъния посочи като приоритети Томов..„Ще работя с пълни сили и ще направя всичко, което зависи от мен, да доведа докрай най-сетне този път, който от може би над 20 години продължава само да се кърпи и временно да се решават проблемите. Много отговорни държавни служители идваха и в качеството си на началник на Граничното полицейско управление в Генерал Тошево съм го показвал, включително и на министър-председатели. Всички обещаваха, че нещата ще се оправят за пътя като международен, а не просто път от републиканската мрежа", посочи Томов.Той обяви още като приоритет работата с общините – с кметовете и Общинските съвети."Така е по-сигурният път за решаването на проблеми и за добри условия за за живот на живеещите в областта", добави Томов.Заместник-областните управители ще са двама, ще бъдат назначени до ден-два, обясни Томов.

Досегашният областен управител Асен Атанасов каза, че през времето, в което е заемал поста, се е опитал екипът на областната администрация да бъде максимално близо до хората и те да усетят, че „държавата е тяхна, а не групичка хора". "Бяхме навсякъде през тези повече два месеца, където хората имаха нужда, това не беше популизъм, а истинска грижа за нуждите, проблемите и търсене на решения", добави Атанасов. "Надявам се,че успяхме да покажем, че може да има грижа за всеки, което поискаха гражданите, които излязоха на протест през декември м.г. Надявам се тази политика да продължи, защото трябва да има приемственост", заяви Атанасов.

„През последните дни показахме нещо много важно - че нас ни е грижа и за земята на Добруджа.Става дума за запазването на статута на земеделската земя като национално богатство и което е богатството на Добруджа", добави Атанасов.

Той припомни, че е внесъл жалба в Административния съд в Добрич срещу решения на Общинския съвет на Каварна за промяна на статута на терени от общинска публична в частна собственост. По този повод бизнесмен от София се е опитвал да му предлага подкурп от 20 000 евро, за да не извърши Атанасов това действие. Той е подал сигнал в полицията и лицето е задържано за постоянно в ареста. „Върнал съм и решения на Общинския съвет на Балчик за продажби на земи в село Оброчище за над 500 дка, имаше и решения, които променят общия устройствен план, което са без екологична оценка", каза още Атанасов.