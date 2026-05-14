Задържаха трима, заподозрени за убийство на мъж в Монтана

Камелия Александрова

Води се разследване за убийство на мъж в гр. Монтана

Трима мъже са задържани в Монтана по подозрение в убийство на 47-годишен мъж. 

По случая се води разследване. За разкриване на престъплението са проведени множество действия по разследването – оглед на местопроизшествието, разпити на свидетели, установени са камери за видеонаблюдение в района на деянието, претърсване и изземване от лек автомобил и недвижим имот.

По първоначална информация на ул. "Одрин" в квартал "Кошарник" възникнал скандал между четиримата мъже. Вследствие на саморазправа била причинена смъртта на Ц. Ц. 

Извършва се аутопсия на пострадалия.

Лицата Н.Б., Р.Б. и Д.Б. са задържани за срок до 24 часа. Те са на 22, 48 и 42 години. 

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Монтана.

