БАБХ затвори заведение за бързо хранене в Пазарджик

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик затвориха обект за бързо хранене в центъра на областния град заради множество нарушения. Проверката е извършена съвместно със служители на Икономическа полиция.

Лоша хигиена в складовете и замърсявания по работните повърхности и оборудването са част от установените нередности. Открити са 100 кг месо без здравна и идентификационна маркировка и без документи за произход, които ще бъдат унищожени.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) продължава засиления контрол върху обектите за производство и търговия с храни, за да гарантира безопасността на потребителите, съобщиха от агенцията.