Хора без дом вече могат да получат подкрепа в нов център в София

Център за подкрепа на хора без дом вече работи в столичния квартал „Стрелбище". Той е на „Каритас София" и е създаден като място, в което хората могат да влязат без предварително записване, да останат за кратко и да получат базова помощ.

Центърът работи по т.нар. drop-in модел. Това означава свободен достъп и бърза подкрепа за хора, които често нямат постоянен адрес, телефон, документи или възможност да преминат през стандартни административни процедури, за да получат помощ. В новия център хората без дом могат да използват душ, да се подстрижат, да получат чисти дрехи и обувки. На пръв поглед това са елементарни услуги, но за човек, който живее на улицата, те често са първата крачка към възстановяване на достойнство, доверие и връзка със социалната система.

Проектът надгражда дългогодишната работа на „Каритас София" с хора без дом. Организацията от години развива мобилна подкрепа в София и Бургас, като екипите ѝ достигат до хората директно на терен. Работата започва там, където са самите хора - на улицата. Със специално оборудван автомобил екип на „Каритас София" ги посещава, разговаря с тях и им предлага първоначална помощ. След този контакт те могат да бъдат насърчени да посетят дроп-ин център „Св. Стефан", където вече получават по-организирана подкрепа и хигиенни услуги.

Новият център в „Стрелбище" разширява тази помощ и дава възможност повече хора без дом да получат достъп до нещо базово, но често недостижимо за тях - баня, чисти дрехи, обувки и човешко отношение. Центърът е реализиран с финансовата подкрепа на програмата „Капка по капка". Тя е част от глобалната инициатива на JTI за подобряване на достъпа до чиста питейна вода, санитарни условия и хигиена за уязвими общности - Global WASH. Програмата се управлява от JTI Foundation, а в България се реализира в партньорство с фондация BCause.

„Програмата „Капка по капка" е създадена именно с идеята да подкрепя реални и практични решения за хора в нужда. Центърът на „Каритас София" отговаря на много конкретна потребност - достъп до базови хигиенни условия - и се радваме, че с него екипът ще може да достигне до повече хора и да разшири подкрепата си", коментира Гергана Бонева от JTI.

Инициативата „Капка по капка" се реализира в България в периода 2025-2027 г. с общ бюджет от 1,5 млн. щатски долара. Целта ѝ е да подобри достъпа до вода, санитарни условия и хигиена чрез три основни направления.

Първото е изграждане на обществени чешми в София, Благоевград, а вече и в Казанлък. Второто е подкрепа за социални организации, които предоставят хигиенни услуги на хора в нужда. Третото е финансиране на местни проекти чрез национална грантова програма.

С центъра на „Каритас София" програмата показва една от най-практичните си посоки - помощ, която не остава само на хартия, а стига до хора, за които достъпът до душ, чисти дрехи и обувки може да бъде начало на по-дълъг път обратно към нормален живот.