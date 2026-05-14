Изграждат мост на пътя Смолян - Пампорово след свлачището

Най-вероятното техническо решение, за да възстановим пътя Смолян – Пампорово по най-бързия начин, е изграждане на мостово съоръжение. Докато се строи, ще търсим възможност да се направи временен обходен път. Неговото изграждане ще започне веднага. Ще направим най-бързата процедура.

Това каза пред медии днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, след като направи оглед на засегнатия район.

Търсим вариант за обходен път. Има водопровод, чийто сервитут не е отразен, като минава по продължението на път над свлачището. В момента част от този път е затворен. Това е недопустимо, защото сервитутът на водопровода трябва да е държавен или общински, каза още регионалният министър.

Въпросът със свлачището остава, все още е активно. След като спре да бъде активно и имаме подробна геология, ще знаем на каква дълбочина трябва да се фундира, каза Иван Шишков. И уточни, че това е определящо за срока и за цената на дейностите. Законът позволява за такива случаи да се направи проект и в процеса на проектиране да се започне строителството. То обаче няма да започне преди проектът да е стигнал до степен да има необходимата яснота и да е направено конкретно задание. Министърът обясни, че аварийно укрепване може да се направи само ако свлачището продължава да е активно, за да се успокои.

При сигнали за случаи със съмнения за свлачищни процеси може да започне предварително проучване. За свлачището на пътя Пампорово – Смолян такива не е имало нито от пътноподдържащата фирма или от граждани. Това означава, че във времето е работило в дълбочина и сега се е случило, отбеляза арх. Шишков.

В отговор на въпрос министърът посочи, че язовирът в близост е използван за инсталацията за изкуствен сняг за курорта Пампорово, защото е бил наличен. Той е бил източван назад във времето, защото е имало причина.

Дадох указания на директора на Областно пътно управление - Смолян как да се процедира с кмета и да започне укрепването на всички свлачища по пътя в района на с. Стойките, защото става жизнено необходим за целия регион. И допълни, че работата вероятно ще започне след около месец. При посещението си в област Смолян днес министър Шишков направи оглед и на трасето на пътя към населеното място.

В направения от министър Иван Шишков днес оглед на района на свлачището на пътя Смолян - Пампорово и на язовира в близост до него участваха също народните представители Петър Стойчев и Стефан Сабрутев от „Прогресивна България" и областният управител Георги Пепеланов.