Пуснаха под домашен арест единствения задържан за масовия бой между две семейства в Габрово

По искане на Районна прокуратура – Габрово съдът взе мярка за неотклонение „домашен арест" на мъжа, обвинен за причиняване на леки телесни повреди на две лица в масово сбиване в града, съобщиха от обвинението.

С постановление на прокуратурата на 12 май К.М. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 6 май, около 23.30 часа, в гр. Габрово, причинил по хулигански подбуди леки телесни повреди на повече от едно лице. Чрез нанасяне на удари с ръка в областта на лицето причинил на В.А. счупване на хрущяла на носа. Продължил с ритане на друг от участниците в скандала и му причинил повърхностна охлузна рана в областта на главата и комоцио.

Мярка за неотклонение „домашен арест" по отношение на К.М. е взета днес от съда по искане на Района прокуратура-Габрово, след като същия беше задържан с постановление на РП-Габрово за срок до 72 часа.

Съдът възприе доводите на Районна прокуратура-Габрово, че съществува реална опасност да се укрие или да извърши и друго престъпление.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Габрово в 3-дневен срок.