Правят мост над свлачището край Пампорово, спешно трябва да се укрепи и пътят през Стойките (Обзор)

Частници блокираха с чакъл обхода за курорта, което затруднява близо 1000 души да отидат до работните си места

Мостово съоръжение ще бъде изградено над свлачището, което прекъсна пътя Смолян – Пампорово, обяви регионалният министър арх. Иван Шишков след оглед на място.

Началото на моста ще започне от здравата част на пътя

в посока Смолян към Пампорово и ще продължи до устойчива земя на стария път към курорта. Мостът ще мине над свлачището. След като бъде пуснат, ако дотогава свлачището не е активно, ще се започне и неговото укрепване.

"Не се ангажирам със срокове. Още не знаем дали свлачището е активно, или не. В момента, в който спре да бъде активно, ще стане ясно до каква дълбочина трябва да фундираме. Цената не коментирам. Тя няма значение.

Като казвам "няма значение", не означава, че ще платим повече, отколкото ще струва. Ще платим толкова, колкото струва. А това, че и да има по-евтино техническо решение, няма да се възползваме от него, за да страда регионът в продължение на години. Защото, ако тръгнем да укрепваме свлачището, да възстановяваме пътя, това ще отнеме години.

В момента, в който имаме подробна геология, най-вероятно ще ви кажа датата на започването", каза Шишков.

Той поясни, че законът позволява да се направи проект и

в процеса на проектирането да се започне строителството

Успоредно с бъдещия мост ще се търсят варианти и трасета за обходен път, който е над свлачището, за по-лесно преминаване, докато се строи съоръжението.

Сега над свлачището има черен, тесен и кален път. От вчера собственици на земя, по която той минава, са го засипали с чакъл.

"Водим разговори със собствениците и общината е информирана, че ще го спрат", обясни кметът на Смолян Николай Мелемов.

Трасето на черния път над свалчището е около 1,5 км. Минава през държавни, общински и частни имоти. Той е засипан от няколко наследници на частен имот. Този насип възпрепятства предимно преминаването на 1000 работещи в Пампорово, които го ползват, за да стигнат до курорта.

Министър Шишков смята, че ще може да се договорят със собствениците на земята. Работата може да започне веднага, ако се потвърди техническата възможност и се постигне съгласие със собствениците на земи.

По обходното трасе минава водопровод

"Това е недопустимо, защото сервитутът на водопровода би трябвало да е държавен или общински. В случая се оказва, че включително има частни имоти. Затова казвам – така е функционирала в годините назад държавата, сега ще го променим", каза министърът.

Обиколката на арх. Шишков продължи с обход на язовира на Пампорово, който се използва за изкуствен сняг за пистите на ски курорта. Стопанинът на пистите "Пампорово" АД има всички разрешителни за използването му.

"За язовира ми дадоха документи, но те са от 2012 г. Продължавам да нямам документи отпреди 2012 г., което поражда съмнения у мен. Надявам се тези съмнения да не се окажат част от проблема за това свлачище. В миналото не са подавани сигнали от граждани или институции за това място, което предполага внезапно проявление на дълготрайно действащ подземен процес. Смятам, че може би

до около седмица ще имаме окончателно решение какви стъпки да направим

и в какви най-кратки срокове да започнем възстановяването на пътя", добави той.

Експертите не са открили документи да е правена хидроизолация на язовира.

Екипът с министъра огледа и още няколко по-малки водоема в района.

Арх. Шишков заедно с депутатите от ПБ Стефан Сабрутев и Петър Стойчев бе на среща в Смолян, която се проведе по инициатива на кмета Николай Мелемов. В нея участваха геолози, геодезисти и представители на 21 институции, имащи отношение по темата.

"Причината за свлачището на пътя Смолян – Пампорово най-вероятно е преовлажняване на терена. Не е имало никакви симптоми за това свлачище в годините назад. Това преовлажняване със сигурност е получено от някаква, най-вероятно човешка намеса или ненамеса", добави Шишков. Според него трябва да се възпрепятства преовлажняването.

На въпрос каква ще бъде съдбата на недостроения шестетажен хотел точно до свлачището, министърът отговори, че той, както и много други хотели в Пампорово, няма място в гората, където е построен.

"Пампорово, както и много други места в страната бяха застроени хаотично и безобразно,

което, разбира се, не доведе до това да повишим качеството на курортите. Напротив – понижихме качеството и това не е добър знак за развитието на туризма.

Бъдещето на сградата така или иначе ще се разглежда. Но самият факт, че тя е стояла толкова време, ме кара да мисля - като архитект и занимаващ се със строителство, че причината е преовлажняване.

Защото, ако имаше свлачище, най-вероятно в момента, в който беше започнала да се строи сградата, това свлачище щеше да бъде активирано. Тоест причината ние търсим в строителството в региона и в преовлажняването. Всичко е възможно, разбира се", добави министърът.

Пред местната власт регионалният министър обеща бързи действия и по отстраняването на свлачището в село Стойките, където сега преминава трафикът по направленията от Смолян за Девин и Пловдив.

"Разпоредих на шефа на Областното пътно управление в Смолян да се действа веднага, защото този път сега е жизнено необходим. До около месец се надявам да започнат реални действия", заяви Шишков.

Той информира, че се предвижда активна работа по свлачището в село Тикале на пътя Смолян – Мадан, което се активизира преди 8 г. Оттогава движението по републиканския път се регулира със светофар. Проектът предвижда

трасето да минава през полутунел

в района на свлеклите се камъни и пръст.

Процедурата по одобряване на Подробен устройствен план там е на финала, което ще позволи скоро да започнат възстановителни дейности, каза той.