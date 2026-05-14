Кметът на Русе и заместник-министърът на туризма проф. Модева откриха тазгодишното издание на „Уикенд туризъм"

Кметът на Русе Пенчо Милков и заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева дадоха днес официален старт на XXI издание на Туристическото изложение „Уикенд туризъм" и XVIII Фестивал на туристическите забавления и анимации. В продължение на три дни централната част на Русе се превръща в сцена за срещи между туристическия бранш, занаятчии, артисти и посетители от страната и чужбина. Събитията се организират от Община Русе и ОП „Русе Арт" в партньорство с Министерството на туризма.

Официалното откриване се състоя пред Доходното здание и в него взеха участие Мажоретен състав „Екстрийм" към Общинския младежки дом, Организацията за исторически възстановки и интерактивни събития „Багатур" и Виктория Виналиева от група „4етно". Сред официалните гости бяха новият областен управител на област Русе проф. Любомир Владимиров, заместник-кметовете на Русе Златомира Стефанова, Димитър Недев, Борислав Рачев, заместник-кметът на община Гюргево Мариян Дамян, Соня Дахия от посолството на Индия в България и представители туристическия бранш.

„Русе показва как туризмът може да събира култура, история, вкусове и емоции в едно общо преживяване", заяви кметът Пенчо Милков. По думите му форумът всяка година създава нови партньорства и насърчава обмена на идеи между общини, организации и представители на туристическия сектор. „Когато градът живее навън - по площадите, сцените и алеите, хората усещат истинската му енергия", каза още Милков. Той подчерта, че „Уикенд туризъм" превръща Русе в място за срещи между традициите и модерния облик на българските градове.

В приветствието си заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева определи Русе като „нашата врата към Европа" и подчерта, че градът впечатлява както със своята архитектура, така и с гостоприемството и топлината на русенци. Тя отбеляза, че изложението през годините се е утвърдило като едно от най-значимите събития за туристическия сектор в страната и акцентира върху устойчивия интерес към Русе и региона от български и чуждестранни туристи.

Областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров също поздрави организаторите на събитието и присъстващите. "Вярвам, че когато институции, бизнес и местни общности работят заедно, можем да превърнем Русенския регион във все по-предпочитана дестинация за почивка, културни събития и активен туризъм. Нека тридневното изложение вдъхнови още повече хора да открият очарованието на нашата област – от аристократичния дух на Русе до мистиката на Поломието", заяви проф. Владимиров.

В тазгодишното издание участват над 40 общини, туристически организации и фирми от сектора, а повече от 150 занаятчии от цялата страна представят своите изделия в централната градска част. Посетителите могат да разгледат експозиции, презентации и демонстрации, посветени на културния, фестивалния, винения и приключенския туризъм.

Програмата продължава и тази вечер с традиционното издигане на атракционен балон пред сградата на Община Русе от 18:30 ч., концерт на Детския духов оркестър „Джуниър Бенд" от Велико Търново и концерт на Биг-Бенд Русе на голямата сцена на пл. „Свобода".

На 15 май акцентите включват кулинарна дегустация на смядовска луканка и шуменски суджук, презентация на винен туризъм с регионални вина, безплатна пешеходна обиколка с екскурзовод и вечерна джаз програма с DJ Groovy George и джаз секстет „Оркестър Музика".

Финалният ден – 16 май, ще предложи международното кулинарно състезание за младежи „Като шеф готвачите", детски арт работилници, оперен рецитал, туристически обиколки и вечерни концерти с „Lockdown Party Band" и Мария Илиева на сцената на пл. „Свобода".