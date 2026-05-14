Хванаха турчин, скрил двама иракчани зад задната седалка на бус

Турчин, скрил двама мигранти под задните седалки на бус, е бил задържан на ГКПП „Капитан Андреево". 55-годишният мъж е бил арестуван на 11 май.

Той влизал в страната от Турция. При физическата проверка на колата граничните полици и митническите служители открили тайник под задните седалки. Там били укрити двама млади мъже - незаконни мигранти без документи за самоличност, по техни данни от Ирак.

Тримата са задържани в ГПУ-Свиленград. Срещу шофьора е образувано бързо производство за каналджийство, а срещу иракчаните – бързо производство за незаконно преминаване на границата.