ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Народният театър забранява на Валери Йорданов да и...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22849159 www.24chasa.bg

Хванаха турчин, скрил двама иракчани зад задната седалка на бус

1228
Мигрантите били скрити под задните седалки на буса. СНИМКИ: ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Турчин, скрил двама мигранти под задните седалки на бус, е бил задържан на ГКПП „Капитан Андреево". 55-годишният мъж е бил арестуван на 11 май.

Той влизал в страната от Турция. При физическата проверка на колата граничните полици и митническите служители открили тайник под задните седалки. Там били укрити двама млади мъже - незаконни мигранти без документи за самоличност, по техни данни от Ирак.

Тримата са задържани в ГПУ-Свиленград. Срещу шофьора е образувано бързо производство за каналджийство, а срещу иракчаните – бързо производство за незаконно преминаване на границата.

Мигрантите били скрити под задните седалки на буса. СНИМКИ: ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Румяна Босева – Лулуто: Това, което те прави стар, е да спреш да се движиш (подкаст)