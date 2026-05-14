Народният театър забранява на Валери Йорданов да и...

Подменени са всички стоманобетонни панела в затворения за ремонт участък на Дунав мост при Русе

Подменени са всички 128 стоманобетонни панела. Снимка: АПИ

Подменени са всички 128 стоманобетонни панела в затворения за основен ремонт 320-метров участък на Дунав мост при Русе. В платното в посока Румъния в следващите дни по график продължава полагането на армировка и бетон за допълнително закрепване на монтираните стоманобетонни панели и подмяна на антикорозионната защита. Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на съоръжението е през юни 2026 г.

Строително-монтажните дейности на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция „Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост" на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура". Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.

Подменени са всички 128 стоманобетонни панела. Снимка: АПИ
