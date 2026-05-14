Награди „Русе" и „Млад творец" ще бъдат връчени на 21 май

Носителите на Награда „Русе" и Награда „Млад творец" за 2026 ще бъдат обявени на 21 май (четвъртък) от 18 часа в Голяма зала на Доходното здание, когато ще се състои тържествената церемония по награждаването. Входът за събитието е свободен, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Най-високото местно отличие за творчески и образователни дейци се присъжда за принос в издигане авторитета на града в сферите на изкуството, културата, образованието и науката през изминалата година.

В направлението за култура и изкуство отличията обхващат постиженията на индивидуални творци и колективи в области като литература, сценичните изкуства и цялостен принос. Сферата на образованието и науката е насочена към признание на учители, преподаватели и научни екипи за техните значими проекти и педагогическа дейност.

Всеки от победителите в категориите ще бъде удостоен с почетен диплом и бронзова статуетка, изработена по авторски проект на скулптора Георги Радулов.

Паралелно с тях ще бъде връчена и Награда „Млад творец", която се присъжда на таланти до 30-годишна възраст. Отличието е учредено в памет на актьорите Яна и Георги Стефанови и се придружава от награден знак и парична сума в размер на 300 евро, осигурени от тяхното семейство.

Тази година празничната атмосфера ще бъде допълнена от изпълненията на русенски артисти и състави. Водещ на церемонията ще бъде Кристиана Ценкова, а сценарият е дело на Христо Раянов. За мултимедийното оформление се грижи Димитър Липовански.

Община Русе кани всички русенци и гости на града да споделят този празник на духовността.