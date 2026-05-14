От 15 май започва онлайн продажбата на билети за концерта на Ара Маликян в Арена Русе

Срокът за възстановяване на билети е 22 юни

От 15 май се възобновява онлайн продажбата на билети за новата дата на концерта на Ара Маликян в зала „Арена". Световноизвестният цигулар ще се качи на русенската сцена на 10 октомври, съобщиха от пресцентъра на община Русе.

Желаещите да присъстват на музикалното събитие ще могат да закупят билети чрез платформите Entase.com и Kupibileti.bg.

Организаторите напомнят, че до 22 юни включително ще се приемат заявки за възстановяване на суми по вече закупени билети за отложената дата на концерта.

Всички желаещи да получат възстановяване на стойността на билети, закупени както онлайн, така и от физически каси, могат да подадат своите заявки, следвайки установената процедура, описана в официалното съобщение на организатора тук.