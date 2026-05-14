Антимафиоти разбиха фабрика за ментета в Дупница (снимки и видео)

Служители на ГДБОП проверяват дейността на търговски дружества за производство на дрехи от известна търговска марка без съгласието на притежателя. Полицейската операция се провежда в гр. Дупница днес под надзора на Районна прокуратура – Кюстендил по разследване на престъпление по Закона за авторското право и сродните му права, съобщиха от МВР.

Според първоначалните данни, във фабриката са открити хиляди артикули, произвеждани в момента или подготвяни за търговска реализация, обозначени с отличителни знаци, надписи и символи, сходни или идентични с регистрираната и защитена търговска марка, без необходимото съгласие на носителя на изключителните права.

Предстои стоката да бъде иззета и да бъдат назначени експертизи с цел установяване на автентичността на продукцията и размера на причинените вреди на правоносителя.

Процесуалните действия продължават и към настоящия момент.

Фабриката била в Дупница. СНИМКИ: МВР

Фабриката била в Дупница. СНИМКИ: МВР