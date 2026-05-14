Животновъд отне насила чантата на асеновградчанка с 900 евро вътре, осъдиха го

Върна парите, за да се споразумее с прокуратурата

36-годишен асеновградчанин, работещ като животновъд, си призна за грабеж, извършен на 28 март т. г. На тази дата той отнел насила от жена чантата й, в която имало 900 евро и дамски принадлежности като червило и гланц за устни.

На 16 април бил заловен и след няколко седмици в ареста върнал парите на жената, което е задължително условие за сключване на споразумение с прокуратурата. Признал вината си и договорил да бъде наказан с 8 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Той е осъждан и преди, но вече е реабилитиран.

Състав на Асеновградския районен съд ще разясни на нападнатата жена възможността да заведе гражданско дело срещу него за преживения стрес.