За година 5311 нови семейства в столицата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Още близо 1200 са се оженили само от януари до 1 май, увеличават се и ритуалите, извършени в чужбина

Ръст на желаещите да сключат брак отчитат от Столичния дом за радостни обреди.

Новите семейства в столицата за 2025 г. са 5663, което е с над 350 повече спрямо сватбите през предходната година, или

увеличение с 6,6%

Освен това има още около 30% т.нар. пресъставени бракове - признаване на ритуали, които са били сключени в чужбина и се вписват в регистрите на гражданското състояние у нас. И тук тенденцията е към наратване - за 2025-а пресъставените бракове са 1462, което е с 12 повече от 2024 г.

А само от началото на тази година до 1 май 1198 двойки са си казали “Да”, от тях пресъставените бракове са 443.

Отчитаме и още една тенденция - през последните години се увеличават

сватбите с чужденци и между чужденци, основно украинци,

обясни директорът на Столичния дом за радостни обреди Любомир Ковачев.

Най-невръстните, сключили брак през последните години, са били на по 16 г., а

най-възрастните младоженци - около 80-годишни

Възможността лица под 18 г. да сключват брак обаче бе отменена с последните промени в Семейния кодекс, които влязоха в сила на 22 декември 2023 г.

Столичният дом за радостни обреди разполага с 5 зали, най-голямата е тази в “Красно село”, която събира до 150 гости. Там при по-голям наплив от желаещи да се женят, какъвто е случаят с близо 100 сватби, които ще се състоят на огледалната дата 06.06.2026 г., се отваря и допълнителна зала.

Сключването на граждански брак в София - само

подписване в присъствие на кумове, е безплатно

Озвучаването на сватбен ритуал с механична музика струва 13,80 евро, същата е цената за музикален съпровод на живо и за право на фото- и видеозаснемане.

Желаещите да сключат граждански ритуал с озвучаване на живо от един изпълнител трябва да платят 122,71 евро, а ако искат да звучи дуо, цената е 153,39 евро. Озвучаване на ритуала от трио изпълнители пък излиза 184,07 евро.

Таксата за изнесен ритуал в София е 177 евро

34,36 евро пък е цената за желаещите да честват в ритуалната зала своята “златна” или “сребърна” сватба.