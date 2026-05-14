Държавата отказа да даде на общината “Раковски” 134 и Нотариата (Обзор)

Терзиев връща на СОС решението да се строи 22-етажна сграда в "Младост"

Държавата отказва да предостави на Столичната община сградите на бившия Нотариат на бул. “Патриарх Евтимий” и на някогашната централа на СДС на ул. “Г. С. Раковски” 134. Общината обаче

може да получи сградата на бившата Народна милиция на Лъвов мост,

съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Общината поиска имотите в началото на март, като сред тях е и парк “Врана”, за който служебният кабинет на Андрей Гюров стартира процедурата по прехвърляне. Тя го стопанисваше и допреди година, когато тогавашният областен управител и настоящ депутат от ГЕРБ Стефан Арсов го взе за управление, като констатира лоша поддръжка на дървесните видове. Заради неразбориите паркът в момента е затоврен за посетители.

“Както виждате, държавата за някои неща ни подкрепя амбициите, за други - не, и това е най-нормалното нещо. Така работят институциите”, коментира Терзиев.

Общината ще поиска от държавата и голям имот в село Лозен за нуждите на аварийната дирекция, реши в четвъртък Столичният общински съвет също по предложение на кмета. В една от сградите там са и свалените фигури от Паметника на Съветската армия, като кметството иска да получи и тях като собственост.

Част от фигурите от паметника бяха демонтирани през декември 2023 г. А наскоро бе премахната част от оградата и строителното скеле около монумента в Княжеската градина. Срещу предложението на Терзиев

БСП организира протест

пред общината и го определи като “провокация към новото правителство и новия областен управител на София”

Според кмета обаче решението не засяга съдбата на паметника, а само собствеността върху свалените фигури. Така ще може да стартира публични обсъждания какво да се случи с тях и с Княжеската градина. Очаква се до края на есента да има

идейни проекти за новата визия на мястото на паметника

“Всеки ще може да даде своите идеи какво трябва да се случи там. Това са решения, които засягат и държавата, и СОС. Личното ми мнение е, че там трябва да се търси реализация на проекти, които да ни обединяват, а не да ни разединяват”, обясни Терзиев.

На въпрос на “24 часа” дали е водил разговори с правителството, за да може общината да получи собствеността върху фигурите, той отговори, че това предстои. Изчаквал, защото получаването на собствеността върху скулптурните фигури “може да ни бъде отказано и тогава няма да имаме казус”.

Решението, което дава зелена светлина за изграждане на 22-етажна сграда в “Младост 3”, пък ще бъде върнато за ново обсъждане в СОС, обяви още кметът.

То бе взето на предишната сесия по предложение на кмета на “Младост” Ивайло Кукурин. С него се учредява право на строеж върху имот, от който над 90% е общинска собственост, за изграждане на сграда с височина 75 м. Срещу това общината ще получи като обезщетение 30% от обектите в нея. Решението изкара на протест жители на “Младост”, които във вторник блокираха бул. “Ал. Малинов”.

Терзиев обясни, че в доклада няма нищо притеснително, защото икономическият интерес на общината е защитен от обезщетението, което ще получи. Но чувствителността на всеки гражданин в “Младост” за всеки един нов строеж също не може да бъде подценена. “Моето лично мнение е, че ако има високи сгради, те трябва да са по големите булеварди, където имаме метро, а не в малки улички, в които няма достъп. Това не е някаква моя хрумка, а е заложено в общия устройствен план на града. Вече за параметрите и за това как е балансирана самата територия, дали има достатъчно детски градини, училища, зелени площи, е друг въпрос”, добави той.